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В ливийской армии заявили о наличии доказательств поддержки ИГ* Турцией 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Ливийская национальная армия (ЛНА), командующим которой является маршал Халифа Хафтар, утверждает, что обладает документами и другими доказательствами, подтверждающими, что Турция поддерживает террористическую организацию "Исламское государство"*.
Данные заявления были сделаны в понедельник в официальном аккаунте армии Хафтара в Twitter.
"Турция — одна из стран, поддерживающих терроризм по всему миру. В нашем распоряжении имеются полученные турецкие документы и другие доказательства, подтверждающие поддержку ИГ* турецким режимом", — указывает ЛНА.
При этом в заявлении не приводится каких-либо доказательств, подтверждающих данные утверждения.
Добавляется также, что ЛНА борется в Триполи с террористической группировкой "Аль-Каида"*.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
* Запрещенные в России террористические организации.
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Комментарии
В мире , Африка , Ближний Восток , Муаммар Каддафи , ЕС , ООН , Исламское государство , Аль-Каида , Турция
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