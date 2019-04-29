В ливийской армии заявили о наличии доказательств поддержки ИГ* Турцией

We posses leaked #Turkish documents and other evidence that prove the Turkish regime’s support for #ISIS. — LNA Spox. (@LNASpox) 28 апреля 2019 г. Данные заявления были сделаны в понедельник в официальном аккаунте армии Хафтара в Twitter.

"Турция — одна из стран, поддерживающих терроризм по всему миру. В нашем распоряжении имеются полученные турецкие документы и другие доказательства, подтверждающие поддержку ИГ* турецким режимом", — указывает ЛНА.

При этом в заявлении не приводится каких-либо доказательств, подтверждающих данные утверждения.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".

* Запрещенные в России террористические организации.