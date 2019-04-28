Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине , пишет RT со ссылкой на экспертов.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что на Украине продолжают работать целый ряд предприятий, которые создают реальную угрозу экологической катастрофы, сопоставимой с чернобыльской.

"Инфраструктуру нужно поддерживать финансово, но приходится констатировать тот факт, что деньги, которые выделяли Украине ЕС и МВФ, в том числе и на эти нужды, растворились в воздухе. Новому правительству придётся выяснять, куда и на что они были потрачены", — отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он добавил, что любая технологическая авария на АЭС, в частности на Запорожской, будет иметь серьезные последствия для всей Украины. Однако эксперт не стал уточнять, какую опасность украинские АЭС могут нести для России.

Помимо этого, проблему представляет и сокращение Киевом объемов взаимодействия с Москвой в области снабжения атомных электростанций топливными элементами. Так, Украина заключила контракты с обанкротившейся американской компанией Westinghouse, однако поставляемые ею составляющие не подходят для украинских АЭС, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Телеканал также напомнил высказывание экс-директора ЧАЭС Михаила Уманца по использованию американского топлива на атомных станциях на Украине.

"Американское топливо ставится на наши энергоблоки без согласования с их главным конструктором. Насколько это безопасно, мне судить трудно, эта информация есть только у главного конструктора. Но мы в любом случае не имеем права играть с безопасностью АЭС, нам хватит одного Чернобыля", — сказал Уманец.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый энергоблок. Площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, в Белоруссии — около 46,5 тысячи квадратных километров (23 процента от общей площади страны), а в России пострадали 19 регионов — почти 60 тысяч квадратных километров территории с населением 2,6 миллиона человек.