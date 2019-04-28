Украину предупредили о «втором Чернобыле»

Чужое топливо: почему может случиться второй Чернобыль

Взрывы на атомных станциях, а их на Украине четыре, могут случиться вновь, предупреждают эксперты в очередную годовщину Чернобыльской трагедии, случившейся 26 апреля 1986 года, пишет RT

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что причин, заставляющих опасаться очередной техногенной катастрофы, несколько. На некоторых атомных электростанциях на Украине нет должного контроля за безопасностью. Об этом, утверждает парламентарий, ему регулярно рассказывают работники АЭС.

Кроме того, нештатные ситуации на украинских АЭС не редкость. Из-за недостаточного финансирования на АЭС отмечается недостаток квалифицированных кадров. Существенной проблемой стало и то, что, пытаясь дистанцироваться от России, Украина старается закупать топливные элементы на Западе, но они не подходят для реакторов, которые были спроектированы советскими специалистами.

«Таким образом, они (атомные станции) становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия. Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине», — считает Шахов.

За последние несколько лет на украинских АЭС было зафиксировано немало нештатных ситуаций, сопровождавшихся отключением и остановкой энергоблоков.

16 июля 2016 года на первом блоке Хмельницкой АЭС произошла разгерметизация первого контура блока, радиоактивный теплоноситель попал в парогенератор, это спровоцировало аварийную остановку предприятия. В дальнейшем неоднократно останавливалась работа второго генератора. Причиной стали сбои в системе управления и защиты ядерного реактора. В сентябре 2018 года второй энергоблок отключили на плановый ремонт, но после подключения он, проработав неделю, вновь был остановлен. Разобраться с проблемами смогли лишь к концу 2018 года.

Неоднократные аварии отмечались и на Запорожской АЭС, в частности, в сентябре 2018 года произошла аварийная остановка второго энергоблока.

Вскоре после этого был закрыт шестой энергоблок, он до сих пор не возобновил работу. А в марте 2019 года был отключён и четвёртый.