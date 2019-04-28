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Противника «Северного потока — 2» заподозрили в предательстве Германии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер, критикуя «Северный поток — 2», пытается собрать голоса в других странах, жертвуя интересами Германии, заявила премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.
Позиция Вебера вызвала споры между «зелеными» и социал-демократами в Германии.
Сопредседатель партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек поддержал негативное отношение Вебера к проекту. Хабек утверждает, что новый газопровод «не нужен с точки зрения политики в области защиты климата и сомнителен в геополитическом плане», а также усиливает зависимость от России и грозит обострить ситуацию на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag и ZDF.
При этом зампредседателя Социал-демократической партии Германии Швезиг резко раскритиковала Вебера.
Она заявила, что действия Вебера против «Северного потока — 2» безответственны с точки зрения энергетической политики.
Швезиг призвала «не играть с будущим» Германии. Швезиг видит в словах Вебера попытку «собрать голоса в других странах за счет собственной страны».
Напомним, Вебер обещал заблокировать реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», если займет должность главы Еврокомиссии.
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В мире , Европа , Северный поток 2 , cанкции , Манфред Вебер , Еврокомиссия , Bild , ИТАР-ТАСС , Германия
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