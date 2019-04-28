Противника «Северного потока — 2» заподозрили в предательстве Германии

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер , критикуя «Северный поток — 2», пытается собрать голоса в других странах, жертвуя интересами Германии , заявила премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Позиция Вебера вызвала споры между «зелеными» и социал-демократами в Германии.

Сопредседатель партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек поддержал негативное отношение Вебера к проекту. Хабек утверждает, что новый газопровод «не нужен с точки зрения политики в области защиты климата и сомнителен в геополитическом плане», а также усиливает зависимость от России и грозит обострить ситуацию на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag и ZDF.

При этом зампредседателя Социал-демократической партии Германии Швезиг резко раскритиковала Вебера.

Она заявила, что действия Вебера против «Северного потока — 2» безответственны с точки зрения энергетической политики.

Швезиг призвала «не играть с будущим» Германии. Швезиг видит в словах Вебера попытку «собрать голоса в других странах за счет собственной страны».

Напомним, Вебер обещал заблокировать реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», если займет должность главы Еврокомиссии.