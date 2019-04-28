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Гуайдо заявил о преследовании своих сторонников 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: ТАСС
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо заявил, что спецслужбы преследует его сторонников. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, это произошло в ходе выступления в Каракасе.
"Диктатура побеждена. Все, что она может делать сейчас — преследовать", — подчеркнул Гуайдо.
По его словам, 11 его приближенных находятся под наблюдением Боливарианской службы национальной разведки.
"Понятно, что режим испытывает панику по поводу того, что мы делаем", — сказал Гуйадо.
Ранее сообщалось, что Гуайдо объявил о самом масштабном марше протеста.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
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