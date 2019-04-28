Гуайдо заявил о преследовании своих сторонников

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо заявил, что спецслужбы преследует его сторонников. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, это произошло в ходе выступления в Каракасе.

"Диктатура побеждена. Все, что она может делать сейчас — преследовать", — подчеркнул Гуайдо.

По его словам, 11 его приближенных находятся под наблюдением Боливарианской службы национальной разведки.

"Понятно, что режим испытывает панику по поводу того, что мы делаем", — сказал Гуйадо.

Ранее сообщалось, что Гуайдо объявил о самом масштабном марше протеста.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.