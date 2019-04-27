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Зеленский: мы готовы обсуждать новые условия сосуществования с Россией 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Кадр из фильма Слуга народа 2
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.
Может сработать: штабу Зеленского понравился план РФ
«Я ещё раз подчеркиваю, что готов к переговорам… С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — написал он в Facebook.
23 апреля ЦИК Украины сообщила, что Владимир Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства. Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.
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