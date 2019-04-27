На Шри-Ланке продлили режим комендантского часа в связи с продолжением поисков причастных к серии взрывов, которые произошли на острове 21 апреля. Особый режим будет действовать до 4:00 28 апреля.
Об этом сообщает Ada Derana.
Как отмечается, комендантский час введён в районах Калмунай, Чавалакаде и Самантурая.
Ранее на Шри-Ланке в связи со взрывами задержали ещё 20 человек.
21 апреля в католических храмах и пятизвёздочных отелях страны произошла серия взрывов.
По последним данным, в результате терактов погибли 253 человека.