Кравчук рассказал об угрозе для Зеленского

Он добавил, что новому лидеру страны понадобится терпение.

"Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского — неуважение к украинскому народу и препятствие выполнять его конституционные полномочия", — отметил Кравчук.

По его словам, Зеленский — порядочный и образованный человек, и если он будет слушать компетентных людей, то быстро усвоит все политические механизмы.

Ранее сообщалось, что Кравчук охарактеризовал Зеленского.