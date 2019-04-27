Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Вильнюса переизбран главой СДПЛ 

News.ru 2 часа назад
Фото: facebook.com/socdemai
Крупнейшая в стране Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) провела выборы нового председателя. 90% членов организации отдали свои голоса за действующего главу, мэра Вильнюса Гинтаутаса Палуцкаса.
В выборах председателя участвовало 43% обладающих правом голоса партийцев. Пост помимо 39-летнего градоначальника оспаривал 65-летний депутат парламента Альгидрас Сисас. Кандидаты были предложены 60 отделениями СДПЛ по всей стране, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Министерство иностранных дел Литвы предложило ужесточить ограничительные меры против Москвы. Это стало ответом на решение российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
News.ru: последние новости
Кравчук: выпады в адрес Зеленского — неуважение к украинцам Суд рассмотрит иск о запрете выезда из страны для Порошенко Зеленский опроверг отдых на яхте
В мире , Прибалтика , ИТАР-ТАСС , Вильнюс , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленскому простили шутку про «термос»
Как Коломойский поможет Зеленскому95
Какой будет погода на майские праздники
Кравчук рассказал об угрозе для Зеленского
Отец Началовой пожаловался на требования Фролова3
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Зеленскому простили шутку про «термос»
В мире Украина
Как Коломойский поможет Зеленскому
В мире Статьи
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украина В мире
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение