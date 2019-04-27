Мэр Вильнюса переизбран главой СДПЛ

Крупнейшая в стране Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) провела выборы нового председателя. 90% членов организации отдали свои голоса за действующего главу, мэра Вильнюса Гинтаутаса Палуцкаса.

В выборах председателя участвовало 43% обладающих правом голоса партийцев. Пост помимо 39-летнего градоначальника оспаривал 65-летний депутат парламента Альгидрас Сисас. Кандидаты были предложены 60 отделениями СДПЛ по всей стране, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Министерство иностранных дел Литвы предложило ужесточить ограничительные меры против Москвы. Это стало ответом на решение российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.