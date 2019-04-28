Спецслужбы предупредили о терактах на курортах

Целями новых атак террористов являются некоторые туристические регионы мира, там могут быть совершены теракты, подобные тем, что произошли на Шри-Ланке, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в разведывательных службах.

По данным издания, покидающие Ближний Восток террористы собираются организовывать теракты на курортах. Наиболее вероятными целями называют Индию и Мальдивы, туристические районы Кении и Танзании, передает «Интерфакс».

«Халифат уничтожен, но в ближайшем будущем мы можем получить новую проблему: боевики ИГ расползутся по миру и будут искать возможность устроить теракты, чтобы еще раз заявить о себе», — приводит издание слова источника.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. Погибли 250 человек. Позже произошло еще несколько взрывов.

Ответственность взяло на себя ИГ.