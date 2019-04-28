Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецслужбы предупредили о терактах на курортах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 26 минут назад
Фото: Reuters
Целями новых атак террористов являются некоторые туристические регионы мира, там могут быть совершены теракты, подобные тем, что произошли на Шри-Ланке, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в разведывательных службах.
Террористы из Шри-Ланки оказались образованными
По данным издания, покидающие Ближний Восток террористы собираются организовывать теракты на курортах. Наиболее вероятными целями называют Индию и Мальдивы, туристические районы Кении и Танзании, передает «Интерфакс».
«Халифат уничтожен, но в ближайшем будущем мы можем получить новую проблему: боевики ИГ расползутся по миру и будут искать возможность устроить теракты, чтобы еще раз заявить о себе», — приводит издание слова источника.
Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. Погибли 250 человек. Позже произошло еще несколько взрывов.
Ответственность взяло на себя ИГ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Коломойский назвал условие для возвращения на Украину Немецкая партия захотела произвести «устрашающее воздействие» на Россию Мужчина-модель в Бразилии умер на подиуме после падения
В мире , Шри-Ланка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Простой такой». В Турции рассказали, как отдыхал Зеленский5
Прогноз печальный. В Израиле оценили шансы НАТО в ядерной войне с РФ261
Британцы ждут рыжую Диану8
«Устрашающий» контингент. В ФРГ решили напугать Россию734
Лучше признать. В США высказались о «российском Крыме»57
Видео
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Украину предупредили о «втором Чернобыле»
В мире Украина
Зеленский предостерег Путина
В мире Украина
Лучше признать. В США высказались о «российском Крыме»
Политика США
Следы накрутки голосов за дочь Алсу привели на Урал
Шоу-бизнес
Прогноз печальный. В Израиле оценили шансы НАТО в ядерной войне с РФ
Армия Ближний Восток
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение