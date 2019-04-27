Украина сообщила о проблемах на границе с Крымом

Украинские пограничники сообщили о проблемах на КПП на границе с Крымом

Погранслужба Украины в субботу сообщила об осложнении пропускных операций на КПП на границе с Крымом В сообщении указывается, что на границе "наблюдается осложнение пропускных операций в направлении полуострова на КПВВ "Чонгар" в связи замедленным пропуском". В марте 2014 года Крым стал российским регионом. Это произошло после проведенного там референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".