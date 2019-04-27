Зеленскому простили шутку про «термос»

ПЦУ простила Зеленскому шутку про «термос»

Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, «термосом. Это оскорбительно для церкви…Но мы прощаем новоизбранному президенту за эти слова и не обижаемся, — заключил священнослужитель.

Он отметил, что Зеленский уже извинился за свои слова, и вопрос об этом закрыт. Также он подчеркнул, что раскольники получили томос во многом благодаря действующему президенту Петру Порошенко , отмечает "Газета.Ру".

О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после объединительного собора в Киеве. Её предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 6 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил ему томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции вселенского патриархата.