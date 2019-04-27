Си Цзиньпин призвал бороться с протекционизмом

Председатель КНР Си Цзньпин призвал участников форума "Один пояс, один путь" противостоять протекционизму и строить мировую экономику открытого типа.

"Мы должны строить открытую мировую экономику и выступать против протекционизма. Мы должны приложить усилия для того, чтобы повысить уровень взаимодополняемости проектов "Одного пояса, одного пути" и стратегий развития на национальном, региональном и международном уровне", — сказал Си Цзиньпин, выступая на круглом столе с участниками международного форума "Один пояс, один путь".

Он добавил, что страны должны в духе многосторонности содействовать институциональному строительству сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

"Я уверен, что благодаря совместной работе мы сможем прийти к более широкому консенсусу и достичь больших результатов по итогам этого круглого стола", — сказал Си Цзиньпин.

Второй форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине 25-27 апреля, в нем принимают участие 37 лидеров государств и правительств.

Концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.