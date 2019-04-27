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Си Цзиньпин призвал бороться с протекционизмом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель КНР Си Цзньпин призвал участников форума "Один пояс, один путь" противостоять протекционизму и строить мировую экономику открытого типа.
"Мы должны строить открытую мировую экономику и выступать против протекционизма. Мы должны приложить усилия для того, чтобы повысить уровень взаимодополняемости проектов "Одного пояса, одного пути" и стратегий развития на национальном, региональном и международном уровне", — сказал Си Цзиньпин, выступая на круглом столе с участниками международного форума "Один пояс, один путь".
Он добавил, что страны должны в духе многосторонности содействовать институциональному строительству сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
"Я уверен, что благодаря совместной работе мы сможем прийти к более широкому консенсусу и достичь больших результатов по итогам этого круглого стола", — сказал Си Цзиньпин.
Второй форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине 25-27 апреля, в нем принимают участие 37 лидеров государств и правительств.
Концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.
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В мире , Цзиньпин Си , Китай
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