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Абэ высказался о встрече Путина и Ким Чен Ына 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Японский премьер Синдзо Абэ высказался о встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА "Новости".
Отмечается, что об этом он сказал после встречи с американским президентом Дональдом Трампом. По словам Абэ, на встрече с лидером США много времени было посвящено вопросам, связанным с Северной Кореей.
"Только что прошла встреча на высшем уровне лидера Северной Кореи с президентом Путиным, на которой была проведена работа, направленная на денуклеаризацию Корейского полуострова", — сказал Абэ.
Он добавил, что японская сторона также намерена приложить усилия для того, чтобы по денуклеаризация Корейского полуострова была реализована.
Ранее Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию.
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В мире , Синдзо Абэ , Чен Ким , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , КНДР
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