Абэ высказался о встрече Путина и Ким Чен Ына

Отмечается, что об этом он сказал после встречи с американским президентом Дональдом Трампом . По словам Абэ, на встрече с лидером США много времени было посвящено вопросам, связанным с Северной Кореей.

"Только что прошла встреча на высшем уровне лидера Северной Кореи с президентом Путиным, на которой была проведена работа, направленная на денуклеаризацию Корейского полуострова", — сказал Абэ.

Он добавил, что японская сторона также намерена приложить усилия для того, чтобы по денуклеаризация Корейского полуострова была реализована.

Ранее Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию.