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В штабе Зеленского не исключили установление мира в Донбассе по плану России 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: facebook.com
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны может произойти в случае, если Киев согласится действия, предложенные Москвой.
Но мир может наступить лишь на условиях украинской стороны, настаивает Разумков. По его словам, настоящим патриотам Украины неприемлемо следовать российским решениям, передает РИА Новости.
Разумков отметил, что на данный момент ни у кого нет понимания, как в один момент закончить войну на Донбассе, но есть осознание, что нужно действовать для установления мира в регионе и в стране в целом.
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В мире , Владимир Зеленский , РИА Новости
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