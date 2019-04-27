Кандидат на пост главы ЕК пообещал применить Газовую директиву ЕС к «Северному потоку — 2»

Единый кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) от консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер пообещал в случае избрания председателем ЕК применить обновленную Газовую директиву ЕС к проекту "Северный поток — 2". Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

"Мы внесли поправки в европейскую Газовую директиву — при поддержке правительства ФРГ и европейских социал-демократов. Будь я председателем Еврокомиссии, я бы применил эти положения", — сказал Вебер. "На эксплуатацию трубопровода должен быть конкурс, — считает он. — Одна сторона не может в одиночку контролировать, какой газ поступает в Европу. И другие должны иметь возможность использовать этот трубопровод".

По мнению кандидата на пост главы ЕК, членам ЕС следует по-партнерски обсудить энергоснабжение Европы на основе партнерских отношений и принимать по возможности общие решения. "Нам нужен европейский путь в важных вопросах развития инфраструктуры", — полагает он.

Вебер снова высказал мнение, что "Северный поток — 2" противоречит общеевропейским интересам". Он заявил, что удивлен тем, что из рядов Социал-демократической партии Германии звучит критика его позиции по проекту. "Да, "Северный поток — 2" поддерживает Герхард Шрёдер . Бывший канцлер от социал-демократов в качестве главного лоббиста "Газпрома" — это на самом деле особый случай", — считает Вебер.

Одновременно немецкий политик заверил, что заинтересован в улучшении отношений с Россией. "Но это сложно, — утверждал он. — Мы имеем дело с довольно агрессивными действиями российского руководства по отношению к Европейскому союзу". "Первое, что я сказал бы [президенту РФ Владимиру] Путину, — это то, что мы формируем политику на основе принципов", — добавил Вебер.

В опубликованном ранее интервью изданию Polska Times он заявил, что в случае избрания на пост главы ЕК использует "все нормы и законы, чтобы заблокировать "Северный поток — 2". Он утверждал, что проект "противоречит европейским интересам, так как повысит зависимость Европы от российских энергоносителей".

О проекте

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Категорически против нового газопровода из России в Европу выступают США. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. По мнению российских властей, это может быть связано с попыткой увеличить поставки в Европу американского сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.