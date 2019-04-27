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В Трампа кинули телефон во время выступления 

Газета.Ru + ещё 3 35 минут назад
Фото: EPA
В США перед выступлением американского президента Дональда Трампа на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе мужчина из числа собравшихся кинул в главу государства телефон. Об этом сообщает NBC News.
На видеозаписи видно, как в сторону президента летит темный предмет. Он упал слева от лидера, не долетев до сцены. После произошедшего Трамп начал выступать со своей речью.
В июне прошлого года во время саммита G7 президент США Дональд Трамп достал из кармана две конфеты Starburst и кинул их на стол для канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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В мире , Дональд Трамп , телеканал NBC , Индианаполис , США
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