В Трампа бросили телефон во время выступления

Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа , когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане. Об этом сообщает Fox News. Видеозапись размещена в Twitter.

На кадрах видно, как глава государства идет к трибуне, а в это время из толпы летит телефон и приземляется на сцене в нескольких шагах от него.

Злоумышленника задержали. Позже в полиции узнали, что он был пьян. Причины такого поступка еще не выяснили, продолжается расследование.