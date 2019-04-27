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В Трампа бросили телефон во время выступления 

Lenta.ru + ещё 12 5 часов назад
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане. Об этом сообщает Fox News. Видеозапись размещена в Twitter.
На кадрах видно, как глава государства идет к трибуне, а в это время из толпы летит телефон и приземляется на сцене в нескольких шагах от него.
Злоумышленника задержали. Позже в полиции узнали, что он был пьян. Причины такого поступка еще не выяснили, продолжается расследование.
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В мире , Дональд Трамп , США
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