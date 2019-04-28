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Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США» 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об освобождении страны от "министерства колоний США" путем выхода из Организации американских государств (ОАГ).
"Мы освободились от министерства колоний США, организма по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права. Наша боливарианская и независимая родина говорит ОАГ "прощай", — написал Мадуро в Twitter.
О решении покинуть региональный блок Мадуро заявил еще в апреле 2017 года. Сам президент требовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя эта процедура занимает два года и завершилась как раз 27 апреля текущего года. Эту дату Мадуро уже объявил праздничной. ОАГ не признал новые президентские полномочия Мадуро, которые начались 10 января сроком до 2025 года.
В субботу в Каракасе прошли массовые акции сторонников президента, приуроченные к этой дате.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
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