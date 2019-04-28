Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

"Мы освободились от министерства колоний США, организма по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права. Наша боливарианская и независимая родина говорит ОАГ "прощай", — написал Мадуро в Twitter.

Hermosa manifestación de alegría de los hombres y mujeres de nuestra Patria. Estamos demostrando con moral y dignidad que Venezuela no es, ni será colonia de ningún imperio. Nos fuimos de la OEA y JAMÁS VOLVEREMOS. pic.twitter.com/jsKk05TveD— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 апреля 2019 г.

О решении покинуть региональный блок Мадуро заявил еще в апреле 2017 года. Сам президент требовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя эта процедура занимает два года и завершилась как раз 27 апреля текущего года. Эту дату Мадуро уже объявил праздничной. ОАГ не признал новые президентские полномочия Мадуро, которые начались 10 января сроком до 2025 года.

В субботу в Каракасе прошли массовые акции сторонников президента, приуроченные к этой дате.