Подросшего сына Лукашенко сравнили с принцем. «Девицы плачут»

Внимание к себе Лукашенко-младший привлек во время визита с отцом-президентом в Китай . Юноша для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином надел строгий стильный костюм и сменил прическу, пишет телеканал 360.

⚡Коля Лукашэнка схадзіў у барбершоп.

Як вам ягоны новы стыль?



Photo by Andrea Verdelli/Pool/Getty Images pic.twitter.com/8rcj8MwRLJ— Тэлеканал Белсат (@Belsat_TV) 26 апреля 2019 г.

девки вы вообще видели что стало с колей лукашенко? pic.twitter.com/MluoSByoBu— тася никитенко (@tasyahg) 25 апреля 2019 г.

В Twitter отмечают, что за последние несколько лет Николай существенно изменился, теперь у него появились поклонницы. «Коля Лукашенко просто альфа-самец ужо))», -пишет Alex@kidman_moscow. «Девки вы вообще видели что стало с колей лукашенко?», — задает вопрос подписчицам тася никитенко@tasyahg. «Коля Лукашенко — это такой беларуский принц Уильям», — подмечает @massmasass. «за Колей Лукашенко хоть в Гомелевскую область картошку сажать!», — признает чума@medicccci. «Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?! Почему я это пропустила?», — страдает Таня Грей@katerinitch77.

Николай Лукашенко играет на фортепиано и занимается спортом. Напомним, что у Александра Лукашенко есть ещё два сына. Это 43-летний Виктор и 39-летний Дмитрий.