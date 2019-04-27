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Подросшего сына Лукашенко сравнили с принцем. «Девицы плачут» 

Ura.Ru 25 минут назад
Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
Повзрослевшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко теперь трудно узнать. В свои 14 лет он стал выше отца, сменил прическу, и, как утверждают пользователи Twitter, стал белорусским принцем Уильямом или как минимум голливудским актером.
Внимание к себе Лукашенко-младший привлек во время визита с отцом-президентом в Китай. Юноша для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином надел строгий стильный костюм и сменил прическу, пишет телеканал 360.
В Twitter отмечают, что за последние несколько лет Николай существенно изменился, теперь у него появились поклонницы. «Коля Лукашенко просто альфа-самец ужо))», -пишет Alex@kidman_moscow. «Девки вы вообще видели что стало с колей лукашенко?», — задает вопрос подписчицам тася никитенко@tasyahg. «Коля Лукашенко — это такой беларуский принц Уильям», — подмечает @massmasass. «за Колей Лукашенко хоть в Гомелевскую область картошку сажать!», — признает чума@medicccci. «Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?! Почему я это пропустила?», — страдает Таня Грей@katerinitch77.
Николай Лукашенко играет на фортепиано и занимается спортом. Напомним, что у Александра Лукашенко есть ещё два сына. Это 43-летний Виктор и 39-летний Дмитрий.
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В мире , Цзиньпин Си , Александр Лукашенко , принц Уильям , Телеканал "360° Подмосковье" , Китай
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