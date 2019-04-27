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Над Радой нависла угроза роспуска 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: Maxym Marusenko/Zuma/Global Look Press
В Верховной раде нет коалиции, так что ее роспуск возможен, заявил Дмитрий Разумков, спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Разумков пояснил, что в «коалиции», которая «состоит из двух фракций» не хватает депутатов — их меньше 226. При этом от спикера Рады Андрея Парубия уже не раз требовали предоставить «поименный список, сколько народных депутатов входит в коалицию», но ответа так и не последовало.
«Кстати, это нарушение действующего законодательства», — приводит слова Разумкова «112 Украина».
По его словам, «прецедент того, что роспуск может иметь место, есть», но есть и «определенные временные ограничения», после которых уже нельзя будет распустить Раду.
В штабе Зеленского считают, что «ЦИК затягивает процесс обнародования результатов, а потом Рада будет затягивать процесс инаугурации, чтобы он попал после срока, когда Рада может быть распущена».
Напомним, ЦИК Украины уже отвечал на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Зеленский может распустить парламент Украины.
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В мире , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд"
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