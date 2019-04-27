Над Радой нависла угроза роспуска

Разумков пояснил, что в «коалиции», которая «состоит из двух фракций» не хватает депутатов — их меньше 226. При этом от спикера Рады Андрея Парубия уже не раз требовали предоставить «поименный список, сколько народных депутатов входит в коалицию», но ответа так и не последовало.

«Кстати, это нарушение действующего законодательства», — приводит слова Разумкова «112 Украина».

По его словам, «прецедент того, что роспуск может иметь место, есть», но есть и «определенные временные ограничения», после которых уже нельзя будет распустить Раду.

В штабе Зеленского считают, что « ЦИК затягивает процесс обнародования результатов, а потом Рада будет затягивать процесс инаугурации, чтобы он попал после срока, когда Рада может быть распущена».

Напомним, ЦИК Украины уже отвечал на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Зеленский может распустить парламент Украины.