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Байден более популярен у американских избирателей, чем Трамп 

360tv.ru + ещё 1 36 минут назад
Фото: Reuters
Бывший вице-президент США Джо Байден, который накануне объявил об участии в президентской гонке в 2020 году, более популярен у америнцев, чем нынешний президент Дональд Трамп, сообщила газета The Hill со ссылкой на данные опроса.
43% граждан США в данный момент готовы поддержать Джо Байдена, против 37% — «за» Трампа. При этом 15% опрошенных пока не знают, за кого будут голосовать, а еще 5% готовы голосовать за кого угодно, только не за этих двоих.
Опрос проводился 25–26 апреля — после того, как Байден официально заявил, что будет баллотироваться в президенты. Опрошено было около тысячи человек.
За 24 часа после объявления на предвыборную кампанию Байдена удалось собрать 6,3 миллиона долларов. Политик является членом Демократической партии США и собирается воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы с 2009 по 2017 годы.
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В мире , США , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Администрация США
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