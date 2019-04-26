Байден более популярен у американских избирателей, чем Трамп

Бывший вице-президент США Джо Байден , который накануне объявил об участии в президентской гонке в 2020 году, более популярен у америнцев, чем нынешний президент Дональд Трамп , сообщила газета The Hill со ссылкой на данные опроса.

43% граждан США в данный момент готовы поддержать Джо Байдена, против 37% — «за» Трампа. При этом 15% опрошенных пока не знают, за кого будут голосовать, а еще 5% готовы голосовать за кого угодно, только не за этих двоих.

Опрос проводился 25–26 апреля — после того, как Байден официально заявил, что будет баллотироваться в президенты. Опрошено было около тысячи человек.