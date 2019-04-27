Отец Марии Бутиной заявил, что она не намерена оспаривать решение суда

Мария Бутина, приговоренная судом США к 18 месяцам заключения, не планирует подавать апелляцию на судебное решение. Об этом ТАСС сообщил в субботу отец россиянки Валерий Бутин.

Ранее адвокат Роберт Дрисколл сообщал, что защита изучит возможность подачи апелляции, но не возлагает на это больших надежд: в связи с заключенной сделкой со следствием "право подачи апелляции ограничено". Юрист отмечал, что надеется на возвращение Бутиной в Россию осенью.

"Крайне отрицательно [отношусь к решению]. Удалось поговорить. У нее тоже не самое лучшее расположение духа, но она выдержит и восстановится. Нет, [не будет подавать апелляцию]", — сообщил Бутин.

Отец россиянки отметил, что решение суда носит политический характер. Освобождение Бутиной до осени 2019 года он считает маловероятным.