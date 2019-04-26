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На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек с килограммом взрывчатки недалеко от железнодорожной станции в округе Коломбо, передает телеканал News 1st со ссылкой на представителя ВМС.
В пятницу в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова.
"Три подозреваемых задержаны военно-морскими силами в непосредственной близости от железнодорожной станции Веллаватте с одним килограммом взрывчатого вещества C-4", — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Twitter.
В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.
В серии воскресных атак, согласно последним данным, погибли 40 иностранных граждан. Россиян среди них нет, подтвердил МИД островной страны.
*Запрещённая в России террористическая организация
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В мире , Происшествия , МИД , Исламское государство , Калмунай , Коломбо , Шри-Ланка
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