На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки

Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек с килограммом взрывчатки недалеко от железнодорожной станции в округе Коломбо , передает телеканал News 1st со ссылкой на представителя ВМС. В пятницу в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. "Три подозреваемых задержаны военно-морскими силами в непосредственной близости от железнодорожной станции Веллаватте с одним килограммом взрывчатого вещества C-4", — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Twitter. В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" *. Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены. В серии воскресных атак, согласно последним данным, погибли 40 иностранных граждан. Россиян среди них нет, подтвердил МИД островной страны. *Запрещённая в России террористическая организация