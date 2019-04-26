Решение Трампа: США выйдут из договора о торговле оружием

Трамп заявил, что США отвергают международный договор о торговле оружием и отзывают свою подпись. По словам американского лидера, документ идет вразрез со Второй поправкой к конституции США, гарантирующей право граждан на ношение и хранение оружия.

Соглашение было подписано предыдущей администрацией Белого дома и до сих пор не ратифицировано Сенатом.

Трамп пообещал, что при его администрации ратификации не произойдет.