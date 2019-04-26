США выйдут из международного договора о торговле оружием. Такое решение анонсировал американский президент Дональд Трамп, выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе, передает «Интерфакс».
Трамп заявил, что США отвергают международный договор о торговле оружием и отзывают свою подпись. По словам американского лидера, документ идет вразрез со Второй поправкой к конституции США, гарантирующей право граждан на ношение и хранение оружия.
Соглашение было подписано предыдущей администрацией Белого дома и до сих пор не ратифицировано Сенатом.
Трамп пообещал, что при его администрации ратификации не произойдет.
Текст договора о торговле оружием был утвержден большинством голосов на Генассамблее ООН в 2013 году. Договор призван регулировать международную торговлю обычными вооружениями: от стрелкового оружия до танков, самолетов и кораблей.