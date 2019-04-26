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Пока вы не уснули: Киев готовит новый «удар» по России 

Рамблер 29 минут назад

Месть России: на Украине предложили раздать паспорта москвичам

Депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать россиянам украинские паспорта в ответ на упрощенный режим получения гражданства, который Россия ввела для жителей ДНР и ЛНР.

Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России

В Красноярске загорелся оборонный завод «Красмаш», произошло обрушение кровли.

Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.

Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом заявил о необходимости секторальных и экономических санкций в отношении России.

Зеленский покинул Украину

Новый президент Украины Владимир Зеленский улетел в Турцию. По словам Зеленского, он взял первые за четыре месяца выходные.

Москва дала обещание жителям Донбасса

Российские паспорта, которые по упрощенной процедуре теперь могут получать жители провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, дают им равные права со всеми гражданами нашей страны.

«Бог есть»: вышедший из комы Быков сделал заявление

Во время комы писатель Дмитрий Быков выяснил, что бог есть. Об этом он сам заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Умерла Элина Быстрицкая

Актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра.

Литва пригрозила России

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что выдача российских паспортов в Донбассе будет иметь юридические, финансовые, политические и другие последствия.

Решили заработать: пенсионеры нашли альтернативу дачам

Пенсионеры и предпенсионеры нашли альтернативу дачам — курортную недвижимость.
Комментарии
В мире , Видео , Дмитрий Быков , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Элина Быстрицкая , МИД , Верховная Рада , Эхо Москвы , ИТАР-ТАСС
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