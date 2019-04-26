Пока вы не уснули: Киев готовит новый «удар» по России 

Месть России: на Украине предложили раздать паспорта москвичам
Депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать россиянам украинские паспорта в ответ на упрощенный режим получения гражданства, который Россия ввела для жителей ДНР и ЛНР.
Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России
В Красноярске загорелся оборонный завод «Красмаш», произошло обрушение кровли.
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом заявил о необходимости секторальных и экономических санкций в отношении России.
Зеленский покинул Украину
Новый президент Украины Владимир Зеленский улетел в Турцию. По словам Зеленского, он взял первые за четыре месяца выходные.
Москва дала обещание жителям Донбасса
Российские паспорта, которые по упрощенной процедуре теперь могут получать жители провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, дают им равные права со всеми гражданами нашей страны.
«Бог есть»: вышедший из комы Быков сделал заявление
Во время комы писатель Дмитрий Быков выяснил, что бог есть. Об этом он сам заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Умерла Элина Быстрицкая
Актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра.
Литва пригрозила России
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что выдача российских паспортов в Донбассе будет иметь юридические, финансовые, политические и другие последствия.
Решили заработать: пенсионеры нашли альтернативу дачам
Пенсионеры и предпенсионеры нашли альтернативу дачам — курортную недвижимость.