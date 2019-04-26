Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат Бутиной назвал примерную дату её возвращения в Россию 

News.ru 44 минуты назад
Фото: acebook.com/mvbutina
Россиянка Мария Бутина, приговорённая американским судом к 18 месяцам тюремного заключения, может вернуться в РФ в ноябре текущего года, заявил её адвокат Роберт Дрисколл.
Юрист добавил, что озвученный вердикт учитывает время, проведённое девушкой под стражей до итогового судебного заседания.
Мы ожидаем, что Мария вернётся в Россию может быть осенью, в ноябре, — сообщил представитель фигурантки.
По его словам, защита Бутиной против такого решения инстанции, но вынуждена принять его, передаёт РИА Новости.
Мария Бутина находится под арестом с июля 2018 года. Позже она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. Задержанная пошла на сделку со следствием, так как в противном случае ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.
Ранее News.ru писал о том, что арестованная в США россиянка Мария Бутина задолжала своим адвокатам десятки миллионов рублей.
News.ru: последние новости
США хотят завести дело против Ассанжа по закону о шпионаже Литва призвала ужесточить санкции против России Украинские паспорта предложили раздавать в Тюмени и на Кубани
В мире , Правительство РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко хотят перекрыть выезд за границу22
Американское правосудие: Бутиной вынесли приговор100
Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России417
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России88
Теракт продолжается? Новые взрывы на Шри-Ланке4
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение