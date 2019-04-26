Адвокат Бутиной назвал примерную дату её возвращения в Россию

Россиянка Мария Бутина, приговорённая американским судом к 18 месяцам тюремного заключения, может вернуться в РФ в ноябре текущего года, заявил её адвокат Роберт Дрисколл.

Юрист добавил, что озвученный вердикт учитывает время, проведённое девушкой под стражей до итогового судебного заседания.

Мы ожидаем, что Мария вернётся в Россию может быть осенью, в ноябре, — сообщил представитель фигурантки.

По его словам, защита Бутиной против такого решения инстанции, но вынуждена принять его, передаёт РИА Новости.

Мария Бутина находится под арестом с июля 2018 года. Позже она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ . Задержанная пошла на сделку со следствием, так как в противном случае ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

Ранее News.ru писал о том, что арестованная в США россиянка Мария Бутина задолжала своим адвокатам десятки миллионов рублей.