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Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США 

Lenta.ru + ещё 5 27 минут назад
Фото: Alexandria Sheriff's Office / ZumaPress / Globallookpress.com
Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что после отбытия наказания Бутину депортируют в Россию.
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