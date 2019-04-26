Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США

Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что после отбытия наказания Бутину депортируют в Россию.