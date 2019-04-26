Американское правосудие: Марии Бутиной вынесли вердикт

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы по обвинению в незаконной деятельности в статусе агента иностранного государства, сообщает РИА «Новости».

Суд удовлетворил требование обвинения, которое настаивало на сроке заключения в полтора года, защита же надеялась, что Бутину приговорят к 9 месяцам, которые она провела под арестом, и вышлют в Россию

Бутиной зачтут отбытые 9 месяцев, и ей останется отсидеть еще столько же. По словам судьи, срок могут сократить за хорошее поведение.

Суд также одобрил депортацию россиянки на родину после того, как она отбудет наказание. У Бутиной есть право подать апелляцию на приговор.

Судья Таня Чаткэн в ходе оглашения приговора заявила, что Бутина «целенаправленно собирала информацию об американцах, в чьих силах было влиять на политику Соединенных Штатов, и передавала ее российскому официальному лицу в интересах российских властей, в то время, когда Россия пыталась вмешаться в выборы США».

Сама Бутина утверждает, что не регистрировалась в качестве иностранного агента не намеренно, а по незнанию.

Марию Бутину арестовали в июле 2018 года. По данным ФБР, она выстраивала дружеские отношения с американскими чиновниками с целью лоббировать российские интересы.