Власти Австралии объявили войну диким кошкам

Австралии по программе правительства должны быть уничтожены около 2 млн диких кошек к 2020 году. Это необходимо для спасения других видов животных, сообщает CNN.

Кошек завезли на территорию материка в XVII веке. Они быстро распространились по Австралии, предоставляя угрозу всей экосистеме. Считается, что кошки виновны в вымирании около 20 видов млекопитающих, в том числе уникальных, обитающих только на территории Австралии.

Каждый штат будет бороться с напастью по-своему: так, в Западной Австралии с самолетов разбрасывают отравленные сосиски, а в Квинсленде за труп животного назначена награда в $7.

При этом отмечается, что проблема с дикими кошками характерна не только для Зеленого континента. В Новой Зеландии также пытаются снизить их популяцию.

Ранее команда Университетского колледжа Лондона установила, что основные «разрушители» экосистем — инвазивные виды, то есть случайно или искусственно завезенные в нетипичные для себя места обитания. Они стали непосредственными виновниками вымирания 126 видов (13% от общего числа). Еще 174 вида пострадали от них, по меньшей мере, частично. Самыми опасными являются млекопитающие хищники, в том числе крысы и дикие кошки.