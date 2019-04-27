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Власти Австралии объявили войну диким кошкам 

Мир24 + ещё 10 42 минуты назад
Фото: Мария Чегляева
В Австралии по программе правительства должны быть уничтожены около 2 млн диких кошек к 2020 году. Это необходимо для спасения других видов животных, сообщает CNN.
Кошек завезли на территорию материка в XVII веке. Они быстро распространились по Австралии, предоставляя угрозу всей экосистеме. Считается, что кошки виновны в вымирании около 20 видов млекопитающих, в том числе уникальных, обитающих только на территории Австралии.
Каждый штат будет бороться с напастью по-своему: так, в Западной Австралии с самолетов разбрасывают отравленные сосиски, а в Квинсленде за труп животного назначена награда в $7.
При этом отмечается, что проблема с дикими кошками характерна не только для Зеленого континента. В Новой Зеландии также пытаются снизить их популяцию.
Ранее команда Университетского колледжа Лондона установила, что основные «разрушители» экосистем — инвазивные виды, то есть случайно или искусственно завезенные в нетипичные для себя места обитания. Они стали непосредственными виновниками вымирания 126 видов (13% от общего числа). Еще 174 вида пострадали от них, по меньшей мере, частично. Самыми опасными являются млекопитающие хищники, в том числе крысы и дикие кошки.
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В мире , CNN , Австралия
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