Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил об очередях за российскими паспортами, пишет «Лента.ру».
«В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень-очень много», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы ЛНР, власти всеми способами стараются упростить процесс получения жителями республики российского гражданства. Приемом, проверкой и доставкой документов в РФ занимается МВД, часть нагрузки взяло на себя министерство юстиции.
29 марта 2019 года в России вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.