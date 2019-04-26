«Белорусский принц Уильям»: как сейчас выглядит сын Лукашенко 

Интернет-пользователи обратили внимание на новый снимок белорусского президента Александра Лукашенко и его сына Николая. Пользователи назвали молодого человека очень привлекательным и сочли, что в свои 14 лет он выглядит «на все 18».
девки вы вообще видели что стало с колей лукашенко? pic.twitter.com/MluoSByoBu— тася никитенко (@tasyahg) 25 апреля 2019 г.
«Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?!Почему я это пропустила?» -написала в твиттере @katerinitch77 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Коля Лукашенко — это такой белорусский принц Уильям», — добавила @massmasass.
«Коля Лукашенко выглядит лучше чем я когда-то мог и когда-то буду», — посетовал @joriquee.
Некоторые комментаторы попытались найти разгадку преображения Лукашенко-младшего.
«Ничего себе что с людьми картофан делает», — предположила @masvas_.
«Спорт! он хоккеист! да и Лукашенко тоже высокий и очень крепкий… весь Коля в отца…» — написала она.
Другая пользовательница предположила, что все дело в визите в барбершоп.
По данным Belsat.eu, в новом образе Николай появился на международном форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. На фото видно, что Николай стал выше своего 188-сантиметрового отца-президента.