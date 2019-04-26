«Белорусский принц Уильям»: как сейчас выглядит сын Лукашенко

Интернет-пользователи обратили внимание на новый снимок белорусского президента Александра Лукашенко и его сына Николая. Пользователи назвали молодого человека очень привлекательным и сочли, что в свои 14 лет он выглядит «на все 18».

девки вы вообще видели что стало с колей лукашенко? pic.twitter.com/MluoSByoBu— тася никитенко (@tasyahg) 25 апреля 2019 г.

«Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?!Почему я это пропустила?» -написала в твиттере @katerinitch77 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Коля Лукашенко — это такой белорусский принц Уильям», — добавила @massmasass.

«Коля Лукашенко выглядит лучше чем я когда-то мог и когда-то буду», — посетовал @joriquee.

Некоторые комментаторы попытались найти разгадку преображения Лукашенко-младшего.

«Ничего себе что с людьми картофан делает», — предположила @masvas_.

«Спорт! он хоккеист! да и Лукашенко тоже высокий и очень крепкий… весь Коля в отца…» — написала она.

Другая пользовательница предположила, что все дело в визите в барбершоп.