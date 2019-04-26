Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

USA Today: судьба Марии Бутиной снова под вопросом 

RT на русском 47 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Pavel Starikov
Суд решил не исключать из дела Марии Бутиной показаний бывшего помощника директора Отдела контрразведки ФБP Роберта Андерсона, заявившего, что россиянка была «наводчицей» по заданию Москвы, передаёт USA Today. Таким образом в деле «молодой, привлекательной девушки, шпионящей за американцами» вновь появилась интрига.
В четверг, за день до вынесения приговора россиянке Марии Бутиной, суд решил отклонить ходатайство адвокатов обвиняемой об исключении из дела показаний бывшего помощника директора Отдела контрразведки ФБP Роберта Андерсона, сообщает USA Today.
Как отмечает издание, арест «молодой, привлекательной девушки, шпионящей за американцами по поручению правительства России», Бутиной в США в прошлом году не мог не привлечь к себе внимание прессы.
При этом Министерство юстиции США признало, что она не была агентом под прикрытием или обученным офицером разведки. Единственное преступление, в котором её обвинили и в котором призналась россиянка, — работа в качестве незарегистрированного иностранного агента.
Почти через год после выдвижения первых обвинений в министерстве заявили, что хотя она не была шпионкой в традиционном понимании слова, она всё же пыталась выстроить неофициальный канал коммуникации между странами в интересах российской стороны. Бывший сотрудник ФБP Андерсон выступил с экспертной оценкой, заявив, что Бутина действовала по заданию российского правительства. По его словам, она была «наводчицей», неподготовленным человеком, который собирал информацию об американцах, которых могла бы завербовать Россия.
Несмотря на то что адвокаты Бутиной назвали подобные обвинения беспочвенными, это вновь заставило усомниться в судьбе россиянки. Теперь прокуроры требуют от судьи Тани Чуткан назначить наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения.
Вместе с тем дело Бутиной наглядно демонстрирует, насколько сложно найти доказательства вины человека, которого в США подозревают в шпионаже в пользу иностранного правительства.
«Обвинения против Бутиной — всё равно что обвинение Аль Капоне в уклонении от уплаты налогов. Очень сложно связать её с делом о шпионаже… Даже в таком случае, прежде чем вы сможете судить кого-то за шпионаж и арестовать, его нужно поймать с поличным. Нужно поймать при передаче информации», — приводит USA Today слова бывшего сотрудника ЦРУ Джозефа Августина.
RT на русском: последние новости
Трамп предложил США, России и Китаю полностью отказаться от ядерного арсенала Посол рассказал о потерях Эстонии из-за антироссийских санкций В «Нафтогазе» заявили о подготовке России к «газовой войне»
Комментарии
В мире , Статьи , США , Роберт Андерсон , ФБР , Правительство РФ , Министерство юстиции США , ЦРУ , USA Today , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии311
Паспортный ажиотаж: В ЛНР выстроилась очередь
Дело дознавательницы из Уфы завершено80
Москва дала обещание жителям Донбасса241
Литва пригрозила России103
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение