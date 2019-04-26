Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поезд Ким Чен Ына пересек границу России с Северной Кореей 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Пресс-служба губернатора Приморского края
Поезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном пересекает границу России и Северной Кореи, двигаясь по мосту через реку Туманная, сказал РИА Новости сотрудник Дальневосточной железной дороги из делегации, провожающей поезд.
Поезд Ким Чен Ына выехал из Владивостока в районе 15.00 (8.00 мск) и отправился в сторону Хасанского района, на границе с КНДР.
Около 22.20 местного времени (15.20 мск) поезд северокорейского лидера достиг станции Хасан. В 23.10 (16.10 мск) состав выехал на пограничный мост через реку.
Ким Чен Ын прибыл с визитом во Владивосток на спецпоезде 24 апреля, а на следующий день провел свои первые переговоры с президентом РФ Владиимром Путиным.
Приморский край — единственный регион России, который граничит с КНДР. Граница проходит по реке Туманная. Единственный способ пересечь границу — железнодорожный мост, который соединяет северокорейскую особую экономическую зону Расон с Хасанским районом Приморья. Железная дорога соединяет северокорейский порт Раджин и Уссурийск.
Последние новости
Умерла Элина Быстрицкая На Украине нашли способ "отомстить" России за паспорта на Донбассе Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
Комментарии
В мире , Азия , Чен Ким , РИА Новости , Владивосток , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина в предвкушении: ЦИК объявит итоги выборов25
Теракт продолжается? Новые взрывы на Шри-Ланке
Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России161
Смертная казнь? США решают судьбу Ассанжа9
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России64
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение