Поезд Ким Чен Ына пересек границу России с Северной Кореей

Поезд Ким Чен Ына выехал из Владивостока в районе 15.00 (8.00 мск) и отправился в сторону Хасанского района, на границе с КНДР.

Около 22.20 местного времени (15.20 мск) поезд северокорейского лидера достиг станции Хасан. В 23.10 (16.10 мск) состав выехал на пограничный мост через реку.

Ким Чен Ын прибыл с визитом во Владивосток на спецпоезде 24 апреля, а на следующий день провел свои первые переговоры с президентом РФ Владиимром Путиным.

Приморский край — единственный регион России, который граничит с КНДР. Граница проходит по реке Туманная. Единственный способ пересечь границу — железнодорожный мост, который соединяет северокорейскую особую экономическую зону Расон с Хасанским районом Приморья. Железная дорога соединяет северокорейский порт Раджин и Уссурийск.