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Эксперт прокомментировал заявление Макрона о Шенгенской зоне 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Reuters
Своими громкими заявлениями на внешнеполитические темы французский президент пытается отвлечь внимание от многочисленных проблем в своей стране, заявил РИА Новости в пятницу известный словацкий эксперт по проблемам постсоциалистических стран Восточной Европы Борис Латта.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон в ходе большой пресс-конференции заявил о том, что Шенгенское соглашение необходимо пересмотреть и, возможно, исключить из него ряд стран.
"У Макрона сейчас много домашних проблем, к некоторым из них он, судя по всему, не знает, как и подступиться. Поэтому все чаще французский президент берется рассуждать на внешнеполитические темы, выдвигать какие-то громкие идеи, которые, как правило, умирают уже спустя очень короткое время после того, как Макрон выносит их на публику", — считает Латта.
То же самое, по мнению эксперта, наверняка, произойдет и с нынешним заявлением французского президента по поводу сокращения Шенгенской зоны.
"Во-первых, в этом вопросе, как и в большинстве других европейских тем, главную роль играет Берлин. Во-вторых, даже попытка всерьез подступиться к сокращению Шенгена вызовет огромную бурю в европейских странах, прежде всего, в тех, которые могут потенциально оказаться вне этой зоны. Я имею в виду, в частности, государства Вышеградской группы (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия), которые не согласны с политикой принудительного распределения нелегальных беженцев по странам ЕС и вызывают поэтому раздражение в Брюсселе, Париже и ряде других западноевропейских столиц", — сказал Латта.
"Поэтому я считаю, что нынешнее заявление Макрона всерьез никто в Европе воспринимать не будет. Необходимо продолжать работу по укреплению внешних границ ЕС, но здесь, опять-таки, сказано очень много слов, но пока сделано очень мало дел", — подчеркнул словацкий эксперт.
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