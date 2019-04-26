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Reuters: президент Мьянмы помиловал почти 7 тыс. заключенных 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Reuters
Власти Мьянмы начали в пятницу освобождать заключенных после того, как президент Вин Мьин объявил, что помилует почти 7 тыс. человек. Как сообщило агентство Reuters, это вторая за месяц амнистия в стране.
По его данным, президент предоставил безоговорочную амнистию 6 тыс. 948 заключенным, отбывающим тюремные сроки по всей стране. Представитель департамента тюрем отметил, что не многие активисты будут освобождены в этот раз.
"Насколько я вижу по спискам, дела большинства из них связаны с наркотиками", — сказал он. Кроме того, не были освобождены заключенные, содержащиеся в Янгоне.
Вместе с тем официальный представитель правительства Мьянмы сообщил журналистам, что члены вооруженной группы, не уточнив ее название, и заключенные, связанные с политическими делами, будут освобождены во время третьей амнистии. Ее дата не уточняется, но планируется освобождение порядка 6 тысяч человек.
17 апреля власти Мьянмы объявили об амнистии более 9 тыс. заключенных. В свою очередь правозащитники выразили разочарование, поскольку тогда были освобождены лишь два человека, отбывавших наказание в тюрьме по политическим обвинениям.
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В мире , Reuters , Бирма
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