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Мексика выслала на родину более ста граждан Гондураса 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальный институт миграции Мексики в субботу выслал на родину более 100 гражданин Гондураса, в том числе 63 несовершеннолетних, сообщила служба.
По данным института, 104 жителей Гондураса в связи с нарушениями правил пребывания в стране депортировали на родину самолетом из мексиканского штата Веракрус. В основном речь идет о семьях, уточнила служба.
Караваны центральноамериканских мигрантов, к которым присоединяются и граждане других стран, начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года.
По данным главы Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильена Лопеса, озвученным 23 апреля, за последние 30 дней из Мексики обратно в страны Центральной Америки были депортированы порядка 15 тысяч человек. Всего за три месяца этого года Мексику пересекли 300 тысяч мигрантов, сообщила глава МВД страны Ольга Санчес Кордеро.
Президент США Дональд Трамп уже заявил, что США будут вынуждены закрыть часть границы с Мексикой и мобилизовать военных, если та не остановит поток мигрантов.
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