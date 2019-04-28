Мексика выслала на родину более ста граждан Гондураса

Национальный институт миграции Мексики в субботу выслал на родину более 100 гражданин Гондураса , в том числе 63 несовершеннолетних, сообщила служба.

По данным института, 104 жителей Гондураса в связи с нарушениями правил пребывания в стране депортировали на родину самолетом из мексиканского штата Веракрус. В основном речь идет о семьях, уточнила служба.

Караваны центральноамериканских мигрантов, к которым присоединяются и граждане других стран, начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года.

По данным главы Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильена Лопеса, озвученным 23 апреля, за последние 30 дней из Мексики обратно в страны Центральной Америки были депортированы порядка 15 тысяч человек. Всего за три месяца этого года Мексику пересекли 300 тысяч мигрантов, сообщила глава МВД страны Ольга Санчес Кордеро.