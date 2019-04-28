Зеленский назвал условия «сосуществования» с Россией и предостерег Путина от угроз

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев увидит желание Москвы прекратить конфликт в Донбассе и будет готов обсуждать нормализацию отношений между странами.

Также глава государства предостерег российского лидера Владимира Путина от угроз и давления на страну.

Заявление Зеленского опубликовано на его странице в Facebook.

В сообщении он отметил, что готов к переговорам с Россией , но при этом подчеркнул, что разговаривать с Украиной «на языке угроз, военного и экономического давления не следует», назвав такой подход «не лучшим путем к прекращению огня и разблокированию минского процесса».

При этом президент надеется на то, что Москва продемонстрирует свою готовность к деэскалации конфликта в Донецкой и Луганской народных республиках на ближайших переговорах в нормандском формате. И подтверждением такой готовности, по его мнению, должен стать «взаимный обмен наших граждан в формате „все на всех“ без исключений», отметил Зеленский.

Со своей стороны он готов обсудить новые «условия сосуществования Украины и России», хотя «настоящая нормализация» отношений возможна только «после полной деоккупации как Донбасса, так и Крыма», добавил президент.

Ранее, как напоминает RT, Владимир Путин допустил вероятность переговоров с Зеленским, а также назвал темы, на которые он хотел бы с ним поговорить. Среди них — исполнение Минских соглашений и решения по конфликту в Донбассе, а также заключение договора на транзит газа.