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Зеленский назвал условия «сосуществования» с Россией и предостерег Путина от угроз 

Ura.Ru + ещё 25 19 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев увидит желание Москвы прекратить конфликт в Донбассе и будет готов обсуждать нормализацию отношений между странами.
Также глава государства предостерег российского лидера Владимира Путина от угроз и давления на страну.
Заявление Зеленского опубликовано на его странице в Facebook.
В сообщении он отметил, что готов к переговорам с Россией, но при этом подчеркнул, что разговаривать с Украиной «на языке угроз, военного и экономического давления не следует», назвав такой подход «не лучшим путем к прекращению огня и разблокированию минского процесса».
При этом президент надеется на то, что Москва продемонстрирует свою готовность к деэскалации конфликта в Донецкой и Луганской народных республиках на ближайших переговорах в нормандском формате. И подтверждением такой готовности, по его мнению, должен стать «взаимный обмен наших граждан в формате „все на всех“ без исключений», отметил Зеленский.
Со своей стороны он готов обсудить новые «условия сосуществования Украины и России», хотя «настоящая нормализация» отношений возможна только «после полной деоккупации как Донбасса, так и Крыма», добавил президент.
Ранее, как напоминает RT, Владимир Путин допустил вероятность переговоров с Зеленским, а также назвал темы, на которые он хотел бы с ним поговорить. Среди них — исполнение Минских соглашений и решения по конфликту в Донбассе, а также заключение договора на транзит газа.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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