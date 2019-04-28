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Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией 

Вести.Ru + ещё 24 41 минуту назад
Фото: ТАСС
На своей странице в социальной сети Facebook избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов обсуждать новые условия сосуществования его страны и России.
В частности, он написал: "Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации […]. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России".
По мнению Владимира Зеленского, конкретным подтверждением готовности России к деэскалации должен стать взаимный обмен пленными по формуле "всех на всех", передает ТАСС.
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