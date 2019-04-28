Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

На своей странице в социальной сети Facebook избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов обсуждать новые условия сосуществования его страны и России В частности, он написал: "Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации […]. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России". По мнению Владимира Зеленского, конкретным подтверждением готовности России к деэскалации должен стать взаимный обмен пленными по формуле "всех на всех", передает ТАСС.