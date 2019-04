Веселый президент Украины. Свои плавки ближе к телу

Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях, что улетел в Турцию . Мол, хотели видеть его во всей красе? Извольте! Ничего он теперь скрывать не намерен. Надумал новый президент улететь на несколько дней к морю — пусть вся страна об этом знает — и улыбается

Старинная забава украинских политологов — гадания о предстоящем политическом курсе страны по первому закордонному визиту очередного вновь избранного президента — пожалуй, летит на свалку истории. Толку от нее ноль. В принципе, подобная ворожба и раньше-то не особо давала какие-либо внятные результаты. Скажем, условно пророссийский Леонид Кучма мчался в США , а безусловно проамериканский Виктор Ющенко — в Россию . Но теперь случилось просто какое-то попрание традиций. Владимир Зеленский стремительно убыл в Турцию. Как прикажете это понимать?

Рухнули не только гадальные каноны, но заодно и стереотипные представления широких народных масс о том, чем должен заниматься свеженький глава государства, готовясь к таинству принятия власти над своими подданными. Казалось бы, сейчас Зеленский обязан вникать в суть того, чем ему придется заняться сразу после инаугурации. Все же, как ни крути, за несколько десятков миллионов сограждан он будет в ответе, верно? А ничего подобного.

Новость о турецком гамбите Зеленского в информационной сфере была распылена самим без нескольких дней гарантом Конституции. Сделал он это раскованно, в присущей ему улыбчивой манере. Мол, детей надо отвезти на фестиваль. А это, считай, как в школу сопроводить через опасный перекресток. Поступок, характеризующий Зеленского еще и как заботливого отца, между прочим. Важная деталь добавлена к основному тексту. Избранный президент сообщил, что уже через пару дней вернется в Киев. За последние четыре месяца это вообще первые его выходные. «Работяга, — смекнут добрые избиратели, и добавят с ноткой сопереживания в голосе, — в такое впрягается! Золотой человек, отдохнуть ему надо».

Ведь качественно отдохнувший президент для страны из числа самых нищих на континенте, страны, где депутаты шалят, искореняя родной для большинства населения язык, страны, граничащей с ДНР и ЛНР, впервые за последние годы вздрогнувших не от обстрелов, а от близкой радости получения российского гражданства, — это очень важно. Другое дело, получится ли у Владимира Зеленского реально восстановить силы в пятизвездочном отеле, дышащего морским воздухом Бодрума? Есть подозрения, что его будут отвлекать от полного релакса. И не дети, а производственные вопросы.

Прежний бизнес держит начинающего политика своей цепкой мускулистой рукой. Кстати, не знаете, а «95 квартал» можно передать в слепой траст? Впрочем, сейчас не об этом.

Понятно, что такое, недельное, кстати, веселье стоит денег. Что-то около полутора тысяч евро, плюс жилье, в зависимости от выбранной категории — от 3 тысяч за скромный номер до 44 тысяч евро за виллу. Самые дорогие апартаменты и номера, правда, уже раскуплены. Зато обещано отличное питание в формате «все включено», это входит в стоимость. Но кое за что все же придется доплачивать сверху, если вдруг возникнет желание воспользоваться роскошными опциями.

Например, вот такой:

«2 НОВЫХ концерта-телесъемки студии «Квартал-95»: Вечерний Квартал и Женский Квартал. Обращаем ваше внимание, что приобретение билетов на данные концерты осуществляется разово и является обязательным, потому как выбранные места закреплены за вами на все вечерние концерты по программе. Стоимость от 40 до 350 €/билет на оба концерта».

Впрочем, в этих съемках сам Зеленский участвовать уже не будет. Фестиваль будет проходить с 30 апреля по 7 мая, а пан президент, как он сообщил народу, к этому времени уже будет на Украине. Впрочем, он может и слетать на вечерок 3 мая, когда запланирована съемка, пошутить и вернуться. С него, оригинала эдакого, политика нового типа, станется. Но скорее всего нет, не бывать тому.

Разумеется, коронный номер с игрой на пианино причинным, пардон, местом, в исполнении лидера украинской нации вызвал бы фурор. И билеты легко ушли бы втридорога. Но чем-то приходится жертвовать для счастья страны. Владимир Александрович проверит, все ли готово к запуску производства, даст поручения менеджерам и вернется к скучным обязанностям слуги народа. Увы, судьба его такая. Не до пляжей и купальных костюмов, так сказать.

В общем, отдых Зеленский придумал себе еще тот. Не позавидуешь. Это же все равно что Порошенко свозить своих детей на липецкую кондитерскую фабрику. Устал-де, надо малышню конфетами покормить, да и отдохнуть впервые за последние 5 лет.

А с другой стороны, подумаешь, избранный президент поехал в Турцию. Что тут поразительного? После того как украинцы решили, что пусть ими лицедей правит, хуже все равно не будет, удивляться уже мало чему приходится. К тому же Владимир Зеленский человек неглупый. Понимает, что на президентском посту конкретно от него зависеть будет крайне мало. И в политике он разбирается не так чтобы круто, на уровне узера… Так чего, спрашивается, напрягаться? Надо делать то, что умеешь. В данном случае — удивлять публику. На коммерческой, разумеется, основе. И потом президенты приходят и уходят, а шоу-бизнес вечен.

Show must go on, дорогие украинцы.