Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху

Кличко украсил парк пасхальными яйцами

В нем он под щебетанье птиц идет по лестнице в парке с двумя белыми корзинками, заполненными декоративными яйцами, которыми с помощью прогуливающихся здесь же девушек украшает все вокруг — и цветущее деревце, и перила лестницы.

Потом в руках киевского мэра появляется еще одна корзинка с пасхальными украшениями. Когда она пустеет, в ней тут же устраивается кролик, повстречавшийся чиновнику на лестнице и решивший остаться с ним. В конце ролика мэр произносит слова поздравления, адресованные соотечественникам.