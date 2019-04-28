Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кличко украсил парк пасхальными яйцами 

Рамблер + ещё 13 8 минут назад
Мэр Киева Виталий Кличко выложил праздничный ролик в инстаграме с поздравлениями с Пасхой.
В нем он под щебетанье птиц идет по лестнице в парке с двумя белыми корзинками, заполненными декоративными яйцами, которыми с помощью прогуливающихся здесь же девушек украшает все вокруг — и цветущее деревце, и перила лестницы.
Потом в руках киевского мэра появляется еще одна корзинка с пасхальными украшениями. Когда она пустеет, в ней тут же устраивается кролик, повстречавшийся чиновнику на лестнице и решивший остаться с ним. В конце ролика мэр произносит слова поздравления, адресованные соотечественникам.
В мире , Видео , Украина , Виталий Кличко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на призыв Трампа к ядерному разоружению1
«Все на ушах стояли». В Турции рассказали об отдыхе Зеленского174
Скандал на «Голосе» привёл к рокировке фильмов на Первом60
Прогноз печальный. В Израиле оценили шансы НАТО в ядерной войне с РФ476
Спецслужбы предупредили о терактах на курортах7
Видео
Конкурент «Боингу»? Опубликовано видео полёта МС-21
Наука и техника
Побег в Россию: что Зеленский пообещал Путину
В мире Украина
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху
В мире Украина
Схватка кобры и варана попала на видео
Наука и техника
«Все на ушах стояли». В Турции рассказали об отдыхе Зеленского
В мире Украина
Украину предупредили о «втором Чернобыле»
В мире Украина
Зеленский предостерег Путина
В мире Украина
Лучше признать. В США высказались о «российском Крыме»
Политика США
Следы накрутки голосов за дочь Алсу привели на Урал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение