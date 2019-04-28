Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху: видео

На первых же кадрах видео Кличко поднимается по лестнице и осторожно подходит к оказавшемуся поблизости кролику. Мэр аккуратно ставит рядом с ним корзинки, боясь спугнуть ушастого. Затем Кличко начинает раздавать окружающим людям принесенные с собой яйца, и вместе они начинают украшать парк.

Раз за разом, ветка за веткой, политик наполняет парк праздничным настроением, озорно при этом подмигивая в камеру своим соратникам. Вот в ход пошли уже целые ленты праздничных яиц — и в конце ролика Кличко с удовлетворением осматривает место проделанной работы.

На данный момент опубликованный в Instagram ролик политика набрал всего лишь чуть больше 3000 просмотров. Комментарии подписчиков удивительно единодушны: все поздравляют друг друга с праздником и радуются за своего мэра.