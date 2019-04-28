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Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху: видео 

ТК «Звезда» + ещё 13 51 минуту назад
Фото: кадр видео
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил сограждан с Пасхой. Причем, подошел к делу с фантазией и нетривиально: политический деятель снял милый ролик, в котором гуляет по парку в лучах закатного солнца с корзинками, полными праздничных яиц.
На первых же кадрах видео Кличко поднимается по лестнице и осторожно подходит к оказавшемуся поблизости кролику. Мэр аккуратно ставит рядом с ним корзинки, боясь спугнуть ушастого. Затем Кличко начинает раздавать окружающим людям принесенные с собой яйца, и вместе они начинают украшать парк.
Раз за разом, ветка за веткой, политик наполняет парк праздничным настроением, озорно при этом подмигивая в камеру своим соратникам. Вот в ход пошли уже целые ленты праздничных яиц — и в конце ролика Кличко с удовлетворением осматривает место проделанной работы.
На данный момент опубликованный в Instagram ролик политика набрал всего лишь чуть больше 3000 просмотров. Комментарии подписчиков удивительно единодушны: все поздравляют друг друга с праздником и радуются за своего мэра.
Между тем, в то же время, служителям так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) официально запретили посещать иерусалимский храм Гроба Господня, в котором происходит схождение Благодатного огня. Пройти можно было только по специальным бейджам, которых у представителей «новой церкви» Украины быть не могло. Однако на поверку оказалось наоборот.
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В мире , Украина , Виталий Кличко , РПЦ
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