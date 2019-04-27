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В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Global Look Press
Молитва десятков тысяч христиан о схождении благодатного огня пройдет в предпасхальную Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.
У православных христиан наступает Великая суббота, последний день перед Пасхой и время освящения куличей и яиц (традиция появилась в первом веке; пасхальное яйцо напоминает о крови, пролитой на кресте Иисусом, и символизирует появление новой жизни).
Основное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верой ожидавших его пришествия.
Патриарх Кирилл в этот день совершит вечерню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя, а также традиционный пасхальный объезд столичных храмов​​​, сообщает ТАСС.
Ежегодно накануне праздника православной Пасхи происходит схождение Благодатного огня. Верующие считают, что огонь появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним​​​.
Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Россию святой огонь в особых лампадах спецрейсом из Иерусалима в Москву. Самолет приземлится предположительно в 22.00 по Москве.
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В мире , Общество , Иисус Христос , Патриарх Кирилл , ИТАР-ТАСС , Иерусалим
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