США приступили к борьбе с НЛО

США разработают специальные инструкции для служащих ВМС страны на случай, если они заметят неопознанные летающие объекты. Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление ВМС США.

Как отмечается, в США в последние годы участились случаи появления несанкционированных и неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве над военными базами. Теперь пилотов и других служащих ВМС обяжут формально отчитываться обо всех замеченных летательных аппаратах.

«В рамках этих усилий ВМС совершенствует и формализует процесс, посредством которого отчеты о любых таких предполагаемых вторжениях передаются компетентным органам», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что новая форма отчетности о встречах с НЛО находится в стадии разработки.