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США приступили к борьбе с НЛО 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
В США разработают специальные инструкции для служащих ВМС страны на случай, если они заметят неопознанные летающие объекты. Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление ВМС США.
Как отмечается, в США в последние годы участились случаи появления несанкционированных и неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве над военными базами. Теперь пилотов и других служащих ВМС обяжут формально отчитываться обо всех замеченных летательных аппаратах.
«В рамках этих усилий ВМС совершенствует и формализует процесс, посредством которого отчеты о любых таких предполагаемых вторжениях передаются компетентным органам», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что новая форма отчетности о встречах с НЛО находится в стадии разработки.
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