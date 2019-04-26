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Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Pool/Reuters
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Как отмечается, он появился с отцом в составе белорусской делегации на официальном визите в Китае. Там он предстал в новом образе, который заинтересовал пользователей Сети.
Причем пользователи твиттера отметили, за последние несколько лет мальчик существенно изменился. Теперь он не похож на прежнего пухлощекого мальчика, стал выше своего отца, а также изменил прическу.
Ранее сообщалось, что Лукашенко взял 12-летнего сына на форум в Китай.
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