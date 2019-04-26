Зеленского за отдых в Турции раскритиковали в Раде

Депутат напомнила, как возмутил общественность отдых Порошенко на Мальдивах.

"Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он "посмел" после лет! без выходных на несколько дней за свой счет поехать на отдых", — написала Геращенко.

По ее словам, у политика за пять лет было всего несколько дней отпуска, а сама она много раз бросала маленьких детей из-за мероприятий.

"Оказывается, можно было устать, записать какой-нибудь веселый влог про яжемать и быть с детьми", — посетовала Геращенко".

Ранее сообщалось, что Зеленский улетел отдыхать в Турцию. Он намерен вернуться через два дня.