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«Открыто, без ***»: Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах 

Рамблер 39 минут назад
Пользователи социальных сетей вспомнили об отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах, когда узнали об отдыхе Владимира Зеленского в Турции.
21 апреля Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины с 73,22% голосов. Его соперником был действующий глава государства Порошенко.
Сегодня утром в своем фейсбуке Зеленский выполнил одно из своих предвыборных обещаний — «быть открытым».
«Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на фестиваль», — рассказал он.
Зеленский пообещал вернуться через два дня, пожелал подписчикам тепла, здоровья и «нормального» отдыха, а также признался, что это его первые за четыре месяца выходные.
«Открыто, без *** (вранья. — Прим. ред.) (извините), а не как (Порошенко. — Прим. ред.) — втихаря под другим именем на Мальдивы, будучи главнокомандующим, бросив армию. Фу», — написала одна из подписчиц нового президента.
Петр Порошенко скандально отдохнул на Мальдивах в январе 2018 года. Туда он вылетел 1 января под чужим именем на арендованном частном реактивном самолете бизнес-класса Falcon 7X.
Аренда лайнера у турецкой авиакомпании Setair вместе с перелетом из Киева в город Мале стоила Порошенко не менее 119 тысяч евро.
В аэропорту президента Украины встретил кортеж — «Мерседес» и четыре микроавтобуса «Фольксваген». Машины сопроводили Порошенко в имение в поселке Козин. Там «бросивший армию» главнокомандующий провел неделю, а известно все это стало благодаря журналистскому расследованию.
Комментарии118
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , VolksWagen , Мальдивы , Турция
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