«Открыто, без ***»: Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах

21 апреля Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины с 73,22% голосов. Его соперником был действующий глава государства Порошенко.

Сегодня утром в своем фейсбуке Зеленский выполнил одно из своих предвыборных обещаний — «быть открытым».

«Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на фестиваль», — рассказал он.

Зеленский пообещал вернуться через два дня, пожелал подписчикам тепла, здоровья и «нормального» отдыха, а также признался, что это его первые за четыре месяца выходные.

«Открыто, без *** (вранья. — Прим. ред.) (извините), а не как (Порошенко. — Прим. ред.) — втихаря под другим именем на Мальдивы, будучи главнокомандующим, бросив армию. Фу», — написала одна из подписчиц нового президента.

Петр Порошенко скандально отдохнул на Мальдивах в январе 2018 года. Туда он вылетел 1 января под чужим именем на арендованном частном реактивном самолете бизнес-класса Falcon 7X.

Аренда лайнера у турецкой авиакомпании Setair вместе с перелетом из Киева в город Мале стоила Порошенко не менее 119 тысяч евро.