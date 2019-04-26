ЦИК Украины опроверг желание помешать Зеленскому

В Центральной избирательной комиссии ( ЦИК Украины ответили на обвинения победителя президентских выборов Владимира Зеленского в затягивании подведения итогов выборов. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Законом о выборах президента предусмотрено 10 дней для того, чтобы ЦИК со дня повторного голосования установила результат этого голосования. На четвертый день ЦИК приняла почти все протоколы окружных избирательных комиссий. Это такая скорость по сравнению с другими избирательными кампаниями, которая может быть названа беспрецедентной», — заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Он отметил, что для ЦИК важно соблюдать процедуры и установить достоверность протоколов.

Ранее Зеленский обвинил ЦИК в попытке затянуть объявление итоговых результатов выборов и, как следствие, отложить инаугурацию политика. Он связал это с нежеланием нынешней власти оставить ему возможность для роспуска Верховной Рады и назначения досрочных выборов.

По закону новый президент может распустить Верховную Раду не позднее, чем за полгода до окончания ее полномочий. В нынешнем случае крайний срок — 27 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов. Дату церемонии утверждает парламент. Ранее СМИ сообщали, что предварительно она уже назначена на 28 мая.

Имя нового главы государства должно быть объявлено до 1 мая. В Центризбиркоме Украины ранее сообщали, что планируют объявить итоги президентских выборов 30 апреля. Это объяснялось тем, что все необходимые документы могут не успеть оформить быстро из-за праздников и выходных.

Второй тур президентских выборов прошел 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов голосования Зеленский побеждает с результатом 73,22 процента.