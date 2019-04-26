Команда Зеленского обвинила Верховную Раду в подготовке госпереворота

Советник победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что внесенный в Верховную Раду законопроект о президенте практически упраздняет полномочия главы государства. Об этом он рассказал в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1». Запись эфира доступна на YouTube.

«Это отчасти можно считать попыткой конституционного переворота, потому что абсолютно нарушается баланс», — считает он. Разумков напомнил, что в истории Украины уже была ситуация, когда у одного человека незаконным путем оказалось слишком много власти (речь шла о экс-президенте Украины Викторе Януковиче — прим. «Ленты.ру»).

По мнению советника, именно из-за этого произошли события на Майдане 2014 года и начался конфликт в Донбассе.

Разумков назвал этот законопроект «ударом под дых» не только новому президенту, но и 73 процентам избирателей, которые отдали за него свои голоса.

«Нужен закон о президенте, но он должен быть в рамках той Конституции, которая сегодня есть. При всем уважении, этот законопроект — это фактически упразднение или очень серьезное ограничение полномочий президента, предусмотренных действующей Конституцией», — подчеркнул он.

Разумков считает, что Раде достаточно принять законы об импичменте и снятии неприкосновенности с президента, которые команда Зеленского предлагала во время избирательной кампании.

Законопроект о президенте был внесен в Верховную Раду представителями партии «Самопомощь». Согласно тексту законопроекта, урезаются полномочия президента по формированию состава правительства. Если сейчас президент Украины сам назначает министра обороны и министра иностранных дел, то в случае принятия законопроекта ему придется выбирать из кандидатур, предложенных депутатами. Правящая партия «Блок Петра Порошенко» пообещала поддержать законопроект на голосовании в Раде.