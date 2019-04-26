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Прощание Ким Чен Ына с Россией попало на видео 

Lenta.ru 54 минуты назад
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын покинул Россию на своем бронированном поезде. Видео с владивостокского вокзала появилось в Twitter.
На кадрах видно, как Ким Чен Ын, стоя в дверях вагона, снимает шляпу и машет провожающим. На перроне также присутствуют северокорейские охранники.
25 апреля состоялась первая официальная встреча глав России и КНДР, в ходе которой лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Ким назвал обмен мнениями с глазу на глаз «очень содержательным», по оценке Путина беседа вышла «достаточно обстоятельной».
Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию утром 24 апреля. На станции Хасан приморские школьницы преподнесли ему каравай, затем он направился во Владивосток. После торжественной церемонии он прибыл на остров Русский, где его разместили в гостинице.
Это первый визит нынешнего руководителя КНДР в страну. Его предшественник Ким Чен Ир был в России три раза, последний раз — в 2011 году.
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В мире , Видео , Чен Ким , КНДР
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